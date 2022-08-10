По результатам голосования в официальных аккаунтах в социальных сетях губернатора КуZбасса определи 5 ключевых тем, которые в большей степени волнуют кузбассовцев: это ремонт дорог, выплата детских пособий, запись на прием к врачам, строительство новых жилых домов, качество воды. Также жители могли задавать свои вопросы в комментариях под трансляцией. Одним из них стал вопрос по поводу ситуации с подростковой преступностью.

«В КуZбассе будет развернута программе «8 шагов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ее цель — уменьшить число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Наставниками у ребят станут тренеры, представители силовых структур, отраслевые министры и члены правительства. Начали со спортсменов — чтобы каждый взял под опеку «трудного» ребенка», — подчеркнул губернатор.

Отвечая на вопрос о качестве дорог, Сергей Цивилев отметил, что работа по приведению дорог КуZбасса в нормативное состояние системно идет с 2018 года.

«Этот год в КуZбассе объявлен Годом безопасности дорожного движения. На благоустройство дорог выделена беспрецедентная сумма — более 22 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Из них 900 млн рублей из регионального бюджета мы специально направили на повышение безопасности дорог: на установку светофоров, знаков, ограждений у пешеходных переходов, особенно в районе детских образовательных учреждений. Все работы должны быть завершены до 1 сентября, чтобы весь путь в школу у детей был максимально безопасным», — сказал губернатор.

Одной из самых актуальных тем для кузбассовцев остаются пособия на детей.

«Поддержка семей с детьми ведется по указу президента России. Заявление на предоставление выплат можно подать онлайн через Госуслуги, через МФЦ или обратившись в органы соцзащиты. Важно, что семьи не должны собирать документы, помощь окажут социальные работники. Ориентируясь на запросы жителей, мы приняли решение расширить возможности применения регионального материнского капитала — теперь его можно направить на образование детей», — сказал Сергей Цивилев.

Нередко в соцсетях губернатора жители региона жалуются на сложности записи к узким специалистам-медикам.

«По данной проблеме мы ведем большую работу. В первую очередь, обучаем будущих врачей для больниц региона. В этом году в медуниверситете и медколледже количество бюджетных мест увеличено на 30%. Также развиваем наш ГИДУВ — институт повышения квалификации врачей в Новокузнецке. Там мы повышаем квалификацию медработников, переучиваем их на дефицитные специальности. Данная работа даст видимый результат в ближайшее время», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Пока дефицит врачей сохраняется, и как сообщил подключившийся по видеосвязи министр здравоохранения КуZбасса Дмитрий Беглов, решение кадрового вопроса является приоритетным, для привлечения в государственные медучреждения молодых специалистов разработаны и действуют меры региональной поддержки: 1 млн рублей выплачивается медицинскому работнику, впервые трудоустроенному на должность, включенную в перечень дефицитных специальностей. Благодаря этой мере с 2019 года привлечено 322 специалиста, в том числе 81 — из других субъектов Российской Федерации. По 500 тысяч рублей получают участковые врачи-терапевты, педиатры, фельдшера терапевтического или педиатрического участка, а также средний медперсонал скорой помощи. Таким образом только в 2021 год привлечено 202 специалиста.

Также кузбассовцев интересовало переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство домов для льготных категорий. Как рассказал заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, при плане 17 тысяч семей переселено уже 87% — 15 тысяч семей. Из 487 тысяч кв. м расселено 311 тысяч кв. м. При строительстве жилья контролируются сроки, темпы, материалы, из которого возводят жилье. По информации министерства строительства, с начала 2022 года в КуZбассе введены в эксплуатацию 23 многоквартирных дома общей площадью 115,2 тысяч кв. м, в том числе 11 социальных площадью 40,3 тысячи кв. м. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 37 домов, в том числе 22 социальных.

Одна из актуальных тем, с которой на прямой эфир губернатора обращались кузбассовцы — качество питьевой воды.

«По итогам реализации федерального проекта «Чистая вода» за первое полугодие 2022 года КуZбасс занимает второе место в России по уровню обеспечения населения качественной питьевой водой, но проблемы в отдельных муниципалитетах еще сохраняются, особенно там, где воду берем из скважин. Только в этом году на строительство и ремонт сетей, водозаборов, насосно-фильтровальных станций из бюджетов всех уровней выделено более 1 млрд 200 млн рублей. Люди уже почувствовали разницу», — рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона также добавил, что после обращения от жителей Анжеро-Судженска, было дано поручение взять соответствующие пробы воды. Специалисты Роспотребнадзора сделали вывод, что ситуация с водопроводной водой приходит в норму.

«По химическим, биологическим и бактериологическим показателям вода соответствует нормам. Проблема только с запахом, который в летний период дают сине-зеленые водоросли. Мы промыли фильтры, насосы, трубы. Пригласили водолазов, которые обследуют состояние дня водохранилища у приемного колодца. Новосибирские специалисты предлагают дополнительные меры для очистки воды, которые в ближайшее время будут внедрены», — рассказал директор Анжеро-Судженского водоканала Всеволод Авдеев.

Мониторинг водопроводной воды продолжается. Забор проб лаборантами водозабора производится каждые 2 часа. Специалисты Роспотребнадзора отправляют образцы на исследование ежедневно.

Сергей Цивилев также рассказал, что общественные пространства благоустраиваются во всех населенных пунктах региона. Появляются пешеходные зоны, велодорожки, места отдыха. КуZбасс становится более удобным и уютным. Важно, что какие именно перемены должны происходить решают сами жители.

По информации регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в этом году в КуZбассе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустроить 309 дворов и 75 общественных территорий. Общая сумма выделенных средств составляет 1,1 млрд рублей. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2022 года.

Комментируя транспортную реформу в Кемерове, губернатор отметил, что в город пришло уже 289 новых автобусов, до конца октября поступит еще 41. Кроме того, благодаря включению в нацпроект «Экология» планируется обновить электротранспорт.

На вопросы в комментариях под трансляцией в ближайшее время ответят профильные министерстве и муниципалитеты.