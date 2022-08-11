Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с заместителем министра спорта Российской Федерации Азатом Кадыровым вручили федеральные и региональные награды на торжественном приеме, посвященном Всероссийскому Дню физкультурника. Всего было отмечено почти 400 человек.

«В Кузбассе развитию спорта уделяется огромное внимание. Мы строим спортивную инфраструктуру, аналогов которой нет не только в России, но и в Европе. Каждый ребенок должен иметь возможность развивать свои способности. В этом им помогают лучшие тренеры. Сейчас в Кузбассе занимаются физкультурой и спортом около 1,3 миллиона человек. Я уверен, что среди них есть и будущие олимпийские чемпионы. Они будут радовать нас своими победами и наградами. В регионе есть все условия, чтобы жители придерживались здорового образа жизни», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Почетными грамотами, дипломами и медалями наградили спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и ветеранов спорта. Так, за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» отмечены 4 работника кемеровской спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по легкой атлетике имени Савенкова. Шесть человек награждены Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации. 13 человек получили Благодарность министра спорта РФ.

За высокий профессионализм, многолетнюю успешную тренерскую деятельность старшему тренеру СШОР Кузбасса по боксу имени заслуженного тренера СССР Курегешева (Кемерово) Ибрагиму Аседову и тренеру СШОР «Олимп» (спортивная школа олимпийского резерва «Олимп») по боксу Сергею Шетцу присвоили почетное звание «Заслуженный тренер России» по боксу. Звание «Заслуженный тренер России» по спорту глухих присвоено Андрею Романовскому – тренеру спортивной школы олимпийского резерва № 7 (Кемерово). Почетное звание «Заслуженный тренер России» по хоккею с мячом заслужил тренер-консультант кемеровской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом Анатолий Измаденов. Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» отмечен тренер-преподаватель спортивной школы имени Героя Советского Союза Макарова Юрий Алсуфьев (Белово).

«Кузнецкая земля славится спортивными традициями и чемпионами. Кузбасс за последние годы сделал спринтерский рывок, побил все мировые рекорды в развитии спорта. Эти новые современные спортивные объекты, которым позавидует любой другой регион, примут спортивную общественность страны на форуме «Россия – спортивная держава». Здоровья всем вам и вашим воспитанникам. Благодарю вас за воспитание молодого поколения спортсменов – крепких и здоровых граждан нашей большой и великой России», – сказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Также были вручены Дипломы, Благодарности и Почетные грамоты губернатора Кузбасса, медаль Алексея Леонова, медали «За служение Кузбассу, «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», «300-летие образования Кузбасса», «Надежда Кузбасса», почетный знак «Спортивная доблесть Кузбасса».

Так, за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе «Золотой знак «Кузбасс»» вручили тренеру кемеровской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Ирине Бирюковой. Ирина Юрьевна – заслуженный тренер России, спортивный судья международной категории, главный тренер спортивной сборной команды Кузбасса по художественной гимнастике.

Медалью «Материнская доблесть» награждена Жанна Чибисова из Прокопьевска, воспитавшая талантливого спортсмена, одного из самых перспективных хоккеистов России Андрея Чибисова. Андрей – заслуженный мастер спорта России по хоккею. В 2022 году в составе сборной России он стал серебряным призером XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени отмечен заведующий спортивным сооружением административно-управленческого персонала центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса (Кемерово) Александр Родионова. Усилиями Александра Петровича создана и открыта Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1 Кемеровского района, построен биатлонный комплекс в Кемерове, сохранен и оснащен современным оборудованием стрелковый тир, где ведется подготовка высококвалифицированных спортсменов. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени награжден доцент кафедры физической культуры и спорта Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ, кандидат биологических наук, Заслуженный работник физической культуры РФ, Почетный работник высшего профессионального образования Владимир Зубанов.

Также состоялось награждение победителей и призеров областного творческого конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса», организованного министерством физической культуры и спорта региона.

После торжественного приема Сергей Цивилев провел рабочее совещание с Азатом Кадыровым, посвященное подготовке проведения юбилейного X Международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Кузбассе с 28 по 30 сентября 2022 года.