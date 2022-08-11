В основном получить дополнительные компетенции в рамках бесплатной программы переобучения по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» решили кузбассовцы до 35 лет. Молодые люди обучаются современным и актуальным на рынке труда специальностям.

«На сегодняшний день наблюдается смещение интересов молодежи, впервые выходящей на рынок труда, в сторону рабочих профессий, связанных с производством, строительством, обеспечением безопасности и оказанием услуг населению. Работа в этих сферах становится все более престижной, так как востребованность квалифицированных кадров постоянно возрастает, в связи с этим растет и уверенность молодежи в применении себя на рынке труда и построении профессиональной карьеры», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Один из самых популярных у молодежи – курс обучения по компетенции «спасатель». Почти 50 молодых кузбассовцев видят себя в числе тех, кто первым приходит на помощь людям, попавшим в беду. Также в числе лидеров по популярности профессии электромонтер, сварщик, повар, парикмахер, автомеханик.

Общий перечень курсов включает около 500 наименований, затраты на обучение граждан возмещает государство из средств федерального бюджета. Заявку на получение новой специальности нужно подавать самостоятельно на портале «Работа России».

Напомним, пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей в возрасте до 7 лет включительно; отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно; безработные граждане, зарегистрированные в центрах занятости и работники, находящиеся под риском увольнения.