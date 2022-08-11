Работы по благоустройству, которые в городах и районах региона были запланированы по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», подходят к завершению. В целом по Кузбассу ремонт дворов выполнен на 88 %, а общественных пространств – на 65 %. В некоторых муниципалитетах уже приступили к благоустройству объектов 2023 года.

«В Кузбассе создаются все условия для комфортной жизни как в городах, так и в сельских территориях. С каждым днем становится все больше уютных и удобных дворов, появляются пешеходные зоны, велодорожки, места отдыха. Регион меняется и очень важно, что именно жители населенных пунктов решают, что нужно улучшить, изменить и создать. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено более 1,1 миллиарда рублей. На эти средства должны преобразиться 309 дворов и 75 общественных пространств. Также мы сможем благоустроить на 15 объектов больше, а в некоторых территориях уже приступили к сверхплановому ремонту», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в Прокопьевске в этом году запланировали отремонтировать 51 двор в центре города, на Тыргане, в поселках Ясная Поляна, Северный Маганак, Зенковский. Жители при формировании проекта будущего двора в числе основных работ выбрали ремонт отмостки дома, асфальтирование пешеходных дорожек и парковки, установку скамеек, детских игровых комплексов. На сегодняшний день работы полностью завершены на 30 объектах, остальные находятся в высокой степени готовности. Кроме того, подрядчики приступили к ремонту еще 11 дворов, работы делают в счет лимитов, запланированных на 2023 год.

Также сверх плана в этом году отремонтировали дворы в Кемерове. Полностью благоустроили 70 плановых объектов и еще три резервных.

По информации регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, на сегодняшний день благоустройство дворовых территорий завершено в 24 муниципалитетах, всего в регионе уже полностью капитально отремонтировано 272 объекта. Помимо этого, уже полностью завершено благоустройство 49 общественных пространств, в стадии завершения – 26 объектов.

К примеру, в Юрге продолжается благоустройство мини-сквера у памятника Строителям, в ближайшее время здесь установят парковые диваны, сделают пешеходные дорожки, уличные светильники, клумбы и высадят голубые ели. Также продолжаются работы по благоустройству мини-сквера возле кинотеатра «Эра», эта территория стала победителем в прошлогоднем голосовании за объекты благоустройства.

В рамках нацпроекта в Новокузнецке уже завершены работы по благоустройству тротуаров на улицах 40 лет ВЛКСМ, Мичурина, Зорге, Циолковского, Кузнецова, Зыряновская, близятся к завершению работы на проспекте Запсибовцев. В Кемерове завершено масштабное благоустройство бульвара по ул. Кирова. Здесь уложили тротуарную и тактильную плитку, отремонтировали чугунное ограждение, сохранив его исторический облик. На бульваре убрали рекламную конструкцию, которая перекрывала обзор и портила вид. После небольшой реставрации вернули на место парковые диваны. Специалисты наводят финальный лоск, завершают озеленение. Также работы ведутся в сквере напротив ТЦ «Гринвич», в сквере на пересечении ул. Красноармейская и ул. Черняховского, в Парке Победы в ж.р. Ягуновский. Всего в этом году в Кемерове обновят 7 общественных пространств.