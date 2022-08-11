Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об этом в прямом эфире в социальных сетях. Профилактика правонарушений подростков находится на особом контроле. С этого года разработан комплексный межведомственный проект, цель которого – уменьшить число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

«Молодое поколение – это будущее Кузбасса. В регионе живут очень талантливые и перспективные молодые люди. Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и прославлять Кузбасс. Поэтому мы уделяем большое внимание молодежи. Сейчас в Кузбассе 2 844 несовершеннолетних состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Важно вовлечь их в социально значимую деятельность, чтобы они могли выбирать то направление, которое им будет по душе. Это может быть волонтерская деятельность, молодежные организации и спортивные мероприятия», – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В проекте обозначены и новые направления работы с трудными подростками. Так, в автоматизированной информационной системе «Электронная школа 2.0» будет организован учет тех, кто находится в зоне риска. Единая база позволит узнать, сколько таких ребят принимают участие в различных социально-значимых мероприятиях, сколько посещают крупные соревнования, турниры, форумы, в каких конкретно учреждениях они занимаются.

За каждым из них будет закреплен наставник, общественный воспитатель. Система наставничества предполагает персональную «опеку» ребят, находящихся на учете в ПДН. Наставниками у ребят станут тренеры, представители силовых структур, отраслевые министры и члены правительства и др. В помощь педагогам, работающим с трудными подростками, и родителям будет создан педагогический волонтерский отряд на базе Кемеровского государственного университета, а также специальный онлайн-центр по просвещению и консультированию педагогов и родителей.

Реорганизация Кемеровской специальной общеобразовательной школы им. народного учителя СССР Э.Г. Фельде даст возможность ранней коррекции девиантного поведения несовершеннолетних и возможность предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений. Принимать воспитанников будут по направлению комиссии по делам несовершеннолетних.

Одним из новых направлений работы станет и создание на базе средних профессиональных образовательных организаций области специальных групп для обучения выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты в текущем учебном году после государственной итоговой аттестации. Для таких ребят появится возможность получать профессию и подготовиться к пересдаче экзаменов. После получения аттестата они смогут продолжить обучение в образовательных организациях.

Кроме того, проект включает в себя профильные смены в центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», а также туристические походы по маршрутам Кузбасса, восхождение к Вершинам воинской славы. Так, сейчас формируются команды для участия в патриотической военно-спортивной игре «Юный защитник» памяти Н.И. Масалова. В число участников войдут и ребята, состоящие на профилактическом учете. Финал состоится на Х Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в ледовом дворце «Кузбасс».