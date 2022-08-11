15 августа, в понедельник, с 05:00 до 22:00 медиамарафон «Кузбасс — Донбассу» будет транслироваться на всех информационных площадках региона: телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Кузбасс 1», «10 канал», радио, интернет-платформах, в социальных сетях. Сбор средств на восстановление Горловки пройдет под слоганом «Своих не бросаем!».

В течение дня журналисты будут сообщать о том, что уже сделал Кузбасс для Горловки и чем еще может помочь. Также в эфире прозвучат уникальные истории жизни горловчан, кузбассовцы узнают о многолетней истории, которая связывает Горловку и Прокопьевск.

В этот день во всех городах Кузбасса волонтеры медиамарафона будут раздавать брошюры с информацией о способах перечисления средств на восстановление Горловки.

С 18:00 до 20:00 на площадке возле Дворца культуры шахтеров в Кемерове будет работать открытая телевизионная студия. Любой желающий сможет высказать свое отношение к спецоперации и передать пожелания жителям Горловки. Запланированы интервью с известными людьми региона. Там же будет работать пункт сбора пожертвований от неравнодушных жителей Кузбасса.

С 21:30 до 22:00 в прямом эфире на телеканале «Россия 24» будут подведены итоги медиамарафона.