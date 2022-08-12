В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского начали применять уникальную систему «Ортопилот» во время проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов.

«Жители Кузбасса должны иметь возможность своевременно получать необходимую медицинскую помощь. В рамках масштабной модернизации системы здравоохранения региона мы обновляем материально-техническую базу учреждений, ремонтируем и строим новые больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Кузбасские врачи освоили уникальную систему «Ортопилот» — в России лишь единицы медицинских учреждений применяют эту технологию. Благодаря этому теперь пациенты будут быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Инновационная программа собирает всю необходимую информацию о пациенте за считанные минуты. Для операции нет необходимости в МРТ и других исследованиях. При помощи специальных маркеров, установленных в конечность перед операцией, компьютер улавливает малейшие движения хирурга и показывает оперирующей бригаде необходимые точки-координаты для дальнейших манипуляций. Техника обеспечивает максимальную точность установки имплантата, предупреждает ревизионное протезирование, гарантирует функции сгибания и разгибания в суставе, а также быструю реабилитацию. Неоспоримым достоинством системы является статистическая достоверность. В графическом отчете фиксируются данные до и после операции.

Кузбасские специалисты провели уже 15 высокотехнологичных операций. Одним из первых пациентов стала 73-летняя кемеровчанка. Женщина не могла ходить без боли, левая нога практически не разгибалась, появились деформации.

«Компьютерная навигация исключает субъективизм в установке имплантата. Система — незаменимый помощник врача в тех случаях, когда у пациентов имеются анатомические особенности, патологии или последствия прежних травм. В нашем случае у женщины наблюдалось ожирение третьей степени, благодаря современному оборудованию были ликвидированы технические сложности в доступе и установке протеза. Компьютер учел анатомические особенности конечности, напряжение и натяжение связочного аппарата и определил установку необходимой модели протеза. Спустя три часа после операции пациентка уже начала сгибать коленный сустав. Для полного восстановления потребуется около трех месяцев», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3 Андрей Комков.

Длительность использования протеза в среднем составляет 15-17 лет, а с помощью компьютерной навигации срок эксплуатации имплантата значительно увеличивается.

Пока кузбасские врачи проводят операции только на коленном суставе, в планах — применение технологии при операциях на тазобедренном суставе.

Оборудование стоимостью около 14 млн рублей предоставлено докторам больницы в безвозмездное пользование разработчиком и производителем техники. Освоить и внедрить практику кузбасским специалистам помог специалист из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург). Также медики больницы проходили стажировку в Омске, а заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3 Андрей Комков — в ортопедической клинике Института Rizzoli в Италии.