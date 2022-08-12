С 12 по 14 августа в поселке Анзас (предгорье Кузнецкого Алатау) будет проходить традиционный экологический форум «Zубочистка», на который в этом году собралось более 130 активистов организаций работающей молодежи 15 холдинговых компаний, промышленных предприятий и организаций Кузбасса.

Молодые специалисты разных профессий будут убирать мусор, который на основных маршрутах заповедника «Кузнецкий Алатау» в районе Поднебесных зубьев оставили нерадивые туристы. В прошлом году участники форума прошли почти 80 км по туристским тропам и собрали 315 мешков мусора.

Помимо традиционного субботника для участников запланирована деловая программа, в которую вошли конференция «Зачем заниматься молодежью в компании?», лекции «Организация первой доврачебной медицинской помощи при возникновении ЧС на производстве» и «Как мотивировать себя на достижение целей?».

В развлекательной части форума пройдут интеллектуальные игры, творческие конкурсы и выступление кемеровской кавер-группы «Индиго».

Кроме того, запланировано восхождение на пик, названный в честь дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина.