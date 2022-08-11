География поступающих – широкая: начинается в Санкт-Петербурге и тянется до Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Всего – 22 субъекта страны. Подробнее о предстоящем образовательном процессе рассказывает Елизавета Матико.

В этой аудитории царит исключительно творческая атмосфера. На кадрах – вступительные испытания абитуриентов кемеровского филиала РГИСИ. Эксперты оценивают уровень мастерства потенциальных артистов драматического театра и театра кукол.

На деле – экзамены уже позади, наступила приятная пора – момент зачисления. Уже с этого года в образовательной части культурного кластера будут обучать студентов по 6 направлениям: актерское искусство, режиссура театра, сценография, технология художественного оформления спектакля, театроведение и продюсерство.

Во время вступительных испытаний будущие артисты и режиссеры читали стихи, прозу и басни, показывали этюды. Театроведы и продюсеры писали сочинения и эссе. Художники демонстрировали навыки в области живописи, рисования и макетирования. На самую популярную специальность среди поступающих, «актерское искусство», конкурс составил 7 человек на место. Сегодня с визитом строящийся филиал посетила ректор головного вуза – Наталья Пахомова оценила уровень готовности объектов.

Кроме того, без отрыва от учебного процесса у студентов будет возможность отрабатывать навыки театрального искусства на настоящей сцене. В Кемерове продолжается возведение учебного театра. Такой же есть и в Санкт-Петербурге. Обмен опытом и сотрудничество, безусловно, будет. Также в самом учебном корпусе появятся актёрско-режиссерские студии, лаборатории по созданию костюмов, грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита и декораций – полный производственный процесс. На данный момент общестроительная готовность объекта составляет почти 80%. Совсем скоро первокурсники смогут приступить к образовательному процессу.

Автор: Елизавета Матико