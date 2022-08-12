В Кемерове 13 августа во всех районах пройдут массовые спортивно-игровые состязания. Так, в 12:00 в ГЦС «Кузбасс» начнется региональный чемпионат по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. В это же время во Дворце Зимних видов спорта стартует этап Кубка России по хоккею с мячом. Стадион «Шахтер» с 17:00 до 20:00 примет игры турнира по мини-футболу. На площадке перед ЛДК «Кузбасс» с 10:00 будут проходить всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

В Новокузнецке в рамках празднования Дня физкультурника запланировано более 30 спортивных мероприятий: турниры по футболу, мастер-классы по единоборствам, показательные выступления по художественной гимнастике, регби.

В Калтане на стадионе «Энергетик» пройдет Спартакиада среди работников промышленных предприятий, а также турнир по баскетболу среди дворовых команд «Кубок лета». В поселке Малиновка День физкультурника отметят детским турниром по волейболу.

В Осинниках на стадионе лицея № 36 пройдут открытые тренировки по каратэ и волейболу среди учащихся. В парке «Мир» поселка Тайжина с 12:00 до 14:00 часов организуют спортивно-развлекательные игры для детей.

В Беловском округе спортивный праздник состоится в спорткомплексе «Богатырь» села Сидоренково. В программе — легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, работа площадок ГТО. Начало в 11:00.

В Таштагольском районе в пгт Мундыбаш сегодня уже прошли соревнования по баскетболу и мини-футболу, в пгт Каз — шуточные соревнования по «метлоболу», молодежь и детей учили играть в городки. 13 августа на стадионе «Горняк» состоится районный спортивный праздник.

В Междуреченске на стадионе «Томусинец» в День физкультурника пройдут соревнования по волейболу, флорболу, силовое троеборье, гонки на самокатах и велосипедах и многое другое. Начало в 10:00.

В деревнях и селах Юргинского округа пройдут турниры по шахматам и шашкам. В Юрге на стадионе «Темп» День физкультурника начнется с традиционного часового забега всех желающих. Начало в 09:00.

В Мысках в спорткомплексе «Энергетик» в 14:00 часов состоится физкультурно-спортивное мероприятие среди лиц старшего возраста (стрельба из электронного оружия, плавание), а также чемпионат и первенство по легкой атлетике и финальная игра чемпионата города по футболу. А в Этнографическом музее города в 11:00 часов начнется комплексное физкультурно-спортивное мероприятие. В программе — шашки, шахматы, нарды, настольный теннис, стритбол, волейбол.

В Киселевске в поселке Карагайлинский 13 августа пройдут соревнования среди лыжников «Веселые старты». К участию приглашаются спортсмены от 10 до 18 лет. А 14 августа в городской спортшколе состоится турнир по шахматам. В этот же день на стадионе «Шахтер» (ул. Советская, 1а) в 12:00 начнется турнир по футболу «Связь поколений».

14 августа в пгт Промышленная на стадионе «Колос» пройдут различные соревнования в честь праздника.

В Полысаеве в ДК «Родина» пройдет торжественное награждение работников физической культуры и спорта, а также спортсменов и ветеранов спорта. В местной спортшколе состоится праздник «О, спорт, ты — Мир!».