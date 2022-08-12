12 августа жители Беловского округа устроили велопробег в поддержку президента Путина и специальной военной операции по защите населения Донбасса. В заезде приняли участие 550 человек в возрасте от 5 до 60 лет. Пробег символично стартовал от обелиска героям Великой Отечественной войны. По этому же маршруту прошли любители скандинавской ходьбы.

Кроме того, в округе прошел митинг-концерт. Местные артисты исполняли патриотические песни и стихи. Со словами поддержки российским солдатам выступили жители и руководство округа.

— Мы с гордостью смотрим на тех, кто выполняет свой долг, защищая мирных людей на Донбассе. Все мы, как и наш президент — за мир и справедливость!, — сказал глава округа Владимир Астафьев.

Напомним, 15 августа, в понедельник, в регионе пройдет 17-часовой медиамарафон «Кузбасс-Донбассу» под слоганом «Своих не бросаем!». Он стартует в 05:00 в программе «Утро России. Кузбасс» на канале «Россия-1». Весь день в городах региона будут работать волонтеры марафона. С 18:00 до 20:00 на площадке возле Дворца культуры шахтеров в Кемерове будет работать открытая телевизионная студия, где любой желающий сможет высказать свое отношение к спецоперации, передать пожелания жителям Горловки и сделать пожертвования. В 21:30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (ГТРК «Кузбасс») будут подведены итоги медиамарафона.

Медиамарафон будет транслироваться на сайтах и в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте», «Одноклассники», «Вести Кузбасс», а также на сайте телеканала «Кузбасс 1».