Приоритетные объекты Сибирского культурного кластера возводят в Кузбассе. Уже в это воскресенье свой день отпразднуют те, кто ежедневно меняет облик региона. Для династии Евдокимовых День строителя не только профессиональный, но и семейный праздник. С теми, чей общий стаж более 200 лет, пообщалась Дарья Пономарёва.

Для Александра любовь к строительству началась с конструктора «Лего». Сейчас в его распоряжении более серьезные детали: из бетона и металла. На свою первую стройку пошёл вслед за старшим братом. Вначале был подсобным рабочим, через восемь лет — прорабом, а затем и линейным инженером. За семейным столом рассказывал жене об объектах, которые возводят в Кузбассе. Заинтересовал. Пошла на стройку кладовщиком. Сейчас вместе следят за возведением Театра оперы и балета. А в списке сданных объектов Александра уже есть общежитие для студентов, Высшая школа музыкального и театрального искусства и фондохранилище.

Старший брат Александра тоже решил работать на стройке, когда пришел из армии. Устроился охранником на объекте, посмотрел на процесс возведения и решил, что хочет быть причастным к масштабным изменениям в своём регионе. Путь от подсобного рабочего до начальника участка занял несколько лет. Без получения дополнительных знаний не обошлось. Работать над уникальным для Кузбасса и страны Сибирским культурным комплексом братьев пригласил главный инженер. Теперь в городе для них на одно особо памятное место больше.

Мама братьев Нина Евдокимова об их успехах говорит с удовольствием. Старший сын по первой профессии пекарь, сама женщина должна была стать врачом, но за компанию с подругами пошла в училище на штукатура-маляра. Постепенно получала более высокие должности и стала инженером-сметчиком. Дома даже идут шутливые профессиональные споры. Без них не обойтись: муж — каменщик, как и свёкр. Медали последнего хранит рядом со своими: ему их дали в семидесятых годах за выполнение производственных норм, ей — за благоустройство Кемерова.

В Кемерове много объектов, которые построила семья Евдокимовых. И ещё больше тех, которые они возведут в будущем. Мужчины — каменщики, линейные инженеры. Женщины – сметчицы. У всех, как и в быту, свои роли и обязанности. Живя на протяжении нескольких поколений одной профессией, семья сплотилась. И планы на будущее строят тоже семейно-профессиональные: мечтают, чтобы трое подрастающих детей продолжили традицию. А поле для работы у них есть — Кузбасс. У детей Евдокимовых впереди шанс добавить в его конструкцию несколько новых, пока воображаемых, деталей.

Автор: Дарья Пономарева