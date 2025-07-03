30 кузбасских предпринимателей представили свои товары на маркетплейсах в специальном разделе «Сделано в Кузбассе». Они продают там все, начиная от продуктов и одежды и заканчивая мебелью и товарами для хобби.

«Маркетплейсы — приоритетный канал продаж нашей продукции. Мы уже много лет реализуем товары через электронные площадки. Размещение на региональных витринах для нас, как для предпринимателей, очень статусно, приятно и важно. Мы чувствуем, что нас отметили, что мы представляем регион на федеральном уровне», — делится опытом директор ООО «Азурит» Татьяна Лебедева.

Заявка на размещение в разделе «Сделано в Кузбассе» бесплатная. Ее могут подать юридические лица, индивидуальные предприниматели или самозанятые. Помогает в этом Центр «Мой бизнес», функционирующий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Добавим, что на севере Кузбасса, в Юрге, строят распределительный центр компании Wildberries, а в Кемеровском округе возводят логистический парк Ozon. Введение объектов поможет в логистике и расширит географию продаж кузбасских товаров.

В пресс-службе регионального правительства также напомнили, что на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме губернатор Илья Середюк встретился с основателем Wildberries Татьяной Ким и договорился о продвижении кузбасских производителей, а также обсудил сроки запуска складского комплекса в Юрге.

Фото: пресс-служба АПК