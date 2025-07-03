Фонд Мельниченко и СУЭК-Кузбасс поддержали соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях

При поддержке Фонда Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс» с 25 по 30 июня в горах Кузнецкого Алатау на реке Казыр прошел Кубок России по спортивному туризму на водных дистанциях.

Соревнования в этом году стали юбилейными. С момента проведения первых всероссийских стартов на Казыре прошло 25 лет. Центром событий стала турбаза «Казыр» – живописная площадка среди скал и тайги, где каждый день шли упорные старты на сложных дистанциях 5-й категории сложности. Более 70 сильнейших спортсменов-водников из Москвы, Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Иркутской и Свердловской областей соревновались в личном и командном зачетах, преодолевая крутые пороги горной реки на следующих водных дистанциях каяк, байдарка, катамаран двойка, катамаран четверка и командная гонка(эстафета). Водные пороги 4-5 категории сложности, шивера, речные бочки, прижимы, сливы и обливные скалы стали настоящим вызовом для спортсменов, среди которых 12 мастеров спорта и 24 кандидата в мастера спорта.

Судейский корпус представили профессионалы со всей России от Санкт-Петербурга и Москвы до Приморского края, среди которых 9 судей всероссийской категории.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Администрации Алтайского района Евгений Колесников. Он отметил, что организаторы и участники вносят большой вклад в развитие спортивного туризма в Сибири, ориентируясь на вовлечение молодежи и повышение доступности этого уникального вида спорта.

По итогам Кубка России места в командном зачёте субъектов Российской Федерации распределились следующим образом: победу одержала сборная Пермского края, серебряными призёрами стали спортсмены Красноярского края, бронза – у сборной команды Москвы. А Кемеровская область-Кузбасс с небольшим отставанием заняла четвертое место. Соревнования завершились торжественным парадом награждения победителей и призеров. Победители Кубка включены в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в сентябре 2025 года в Республике Таджикистан на реке Варзоб.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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