Женщина поинтересовалась, есть ли возможность поставить на федеральной трассе Р-255 указатели не только на Мариинск, но и на Анжеро-Судженск. Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Дмитрий Киселев разбирался с этим вопросом на месте. Он отметил, что по нормативам на знаках обозначают расстояния и направления движения до крупных населенных пунктов, через которые проходит магистраль.

Анжеро-Судженск не относится к крупным населенным пунктам. При этом имеется знак направления на этот город перед транспортной развязкой, разделяющей транспортные потоки на Мариинск и Анжеро-Судженск. Однако приняли решение для удобства водителей установить три дополнительных дорожных указателя.