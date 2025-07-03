Кемеровский государственный университет стал обладателем гранта в 22,2 млн рублей за концепцию «Платформа подготовки лидеров «Кузбасс: руководство к действию». Ее вуз представил на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты». Всего в нем приняли участие 293 учебных заведения России, а проектных решений было заявлено более 2 800.

Созданная в КемГУ программа состоит из восьми проектных решений. Она рассчитана на два года. В ее рамках пройдут школы лидерства, мастер-классы и тренинги. Кроме этого, предполагаются встречи с успешными лидерами, а также работа над социальными проектами. Главная задача –помочь участникам освоить навыки эффективного общения, командообразования и идеального менеджемента.

«Команда вуза создала проект, рассчитанный на подготовку лидеров среди молодежи Кузбасса в разных сферах: лидеры-управленцы, лидеры общественного сектора, лидеры мнений, эксперты. Для региона важно, чтобы в молодежной среде был сформирован свой лидерский пул. Это работа на перспективу, подготовка кадрового резерва руководителей, людей, которые будут регулировать социально-экономическую обстановку в Кузбассе и стране», — сказал губернатор Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК