Проблемы и перспективы строительной отрасли обсудят в Кузбассе на Первом строительном форуме «СТРОЙФЕСТ». Он пройдет в Кемерове на площадке спорткомплекса «Арена». Участниками станут представители строительной отрасли не только из Кузбасса, но и из других регионов страны. Приглашены также подрядчики, застройщики, дизайнеры, архитекторы, производители и поставщики материалов и оборудования.

В рамках деловой программы пройдут круглые столы, мастер-классы, своим опытом поделятся более 100 экспертов, в том числе спикеры мирового уровня. Например, владелец строительной компании Александр Сурнов (Сочи), блогеры из Москвы Николай Чубаров и Наталья Малахова.

Для молодежи на форуме можно будет узнать о карьерных перспективах в строительной сфере, получить знания для профессионального роста.

I строительный форум «СТРОЙФЕСТ» будет проходить 25 и 26 июля. Вход бесплатный, необходимо только пройти регистрацию на официальном сайте.