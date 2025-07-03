Жители дома №30 по проспекту Ленинградский накануне пожаловались главе региона, что двор не могут привести в порядок уже несколько лет, несмотря на обещания. Сегодня власти Кемерова вместе с жильцами на месте обсудили, что предстоит сделать в первую очередь. Как отметил мэр Дмитрий Анисимов, у 16-подъездного дома соответствующий по масштабам двор. Его ремонт вылетит в копеечку, стоимость работ аналогична реконструкции 4-5 обычных дворов. Поэтому обновлять огромную дворовую территорию будут поэтапно.

«Наши специалисты внимательно посмотрят существующий проект, чтобы организовать этапы ремонта, не создавая больших неудобств из-за того, что объект будет «переходящим», – сообщил градоначальник.

Анисимов добавил, что в Кемерове насчитывается 59 подобных многоподъездных домов. Поэтому ремонт двора на Ленинградском проспекте,30 послужит моделью для реконструкции схожих объектов.

Фото: Дмитрий Анисимов/Telegram