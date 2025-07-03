Студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова Карина Смирнова вошла в сотню победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в модуле «Твой Ход, староста!» Девушка участвовала в конкурсе, куда было заявлено более 12 тысяч студентов из всех регионов страны. Сначала из них выбрали 1 тысячу победителей, а из них уже сто лучших старост пригласили в Москву за наградой – это диплом и полугодовая стипендия за вклад в развитие студенческого сообщества.

По итогам трека «Объединяю», где участвовали 2 456 команд, выбрали 10 лучших. В этот список победителей попали и пять студенток КемГУ: Зарина Зеленина, Светлана Кайлина, Полина Лапина, Екатерина Лукина, Ольга Писарева. Они получили сертификаты и призы от партнеров.

Кроме того, по информации пресс-службы Правительства Кузбасса, там же был объявлен старт II модуля конкурса «Твой Ход, староста!» и начало заявочной кампании трека «Открываю», благодаря которому заявить о себе смогут первокурсники.

А еще объявлен всероссийский конкурс по созданию талисмана проекта «Твой Ход». Причем надо не просто разработать визуальный образ и имя, но и продумать историю и его характер.

Добавим, что Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» развивается в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба АПК