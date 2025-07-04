В посёлке Плотниково Промышленновского муниципального округа на базе военно-патриотического центра «Авангард» стартовала летняя профильная смена. В ней принимают участие 120 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

На церемонии открытия участников приветствовал Дмитрий Прудей, ветеран специальной военной операции и исполняющий обязанности директора Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ». Он прошёл отбор в региональную кадровую программу «СВОи Герои. КуZбасс». Дмитрий Прудей подчеркнул, что воспитание патриотизма среди молодёжи и укрепление связей между поколениями — ключевые задачи Центра юнармейской подготовки.

В течение двух недель участники будут изучать основы управления беспилотными летательными аппаратами, тактической медицины, инженерного дела и организации связи. Также их ждут соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, армрестлингу, теннису и шахматам, а также военно-спортивная эстафета.

Организаторы мероприятия — Министерство образования Кузбасса, Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», Движение Первых Кузбасса и Общественная организация ветеранов «Боевое братство».