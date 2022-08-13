Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Москву проинспектировал ход работ по созданию памятника воину-освободителю, который станет частью мемориального комплекса героям-сибирякам в Кемерове.

— Это часть нашей общей работы по сохранению для будущих поколений памяти о тех великих воинских и трудовых подвигах, которые наши предки совершали в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Напомню, в Кемерове и Новокузнецке устанавливаются стелы «Город трудовой доблести». Работа, которую проделывают специалисты при создании памятника воину-освободителю, требует особых умений. Поэтому монумент будет воздвигнут в максимально возможные сроки при условии соблюдения всех необходимых технологий, — сказал Сергей Цивилев.

На сегодняшний день завершена строительная часть кургана, подготовлены пилоны, фундамент, плита для основания пьедестала. Также проведены подготовительные работы по озеленению территории. Продолжается благоустройство парковой зоны.

Бронзовую скульптуру весом 26 тонн планируется доставить в Кемерово 25-26 августа, для этого будет задействовано три фуры.

Напомним, мемориальный комплекс героям-сибирякам создается в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Он возводится в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем. Военно-исторический комплекс будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов.

Вдоль аллеи к памятнику расположатся гранитные пилоны, на которых будут высечены фамилии трех тысяч сибирских героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды». Кроме того, здесь будет высечено около тысячи названий воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, которые работали на фронт в тылу.

На территории комплекса построят храм — копию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Здесь же разместят плац для торжественных построений кадетов и прогулочную зону с лавочками, пешеходными и велодорожками.

Кроме того, комплекс будет включать в себя музейно-выставочный центр с интерактивной экспозицией, где будет собрана информация о героях-кузбассовцах, воевавших на фронтах и выковавших победу в тылу. Посетитель сможет ввести фамилию своего родственника и получить всю информацию о его фронтовом или трудовом пути.