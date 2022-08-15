Медиамарафон в поддержку Горловки, проходящий под слоганом «Своих не бросаем!», в 5:00 стартовал в программе «Утро России. Кузбасс» на канале «Россия-1».

Весь день на информационных площадках Кузбасса: телевидение, радио, интернет-СМИ, в социальных сетях журналисты будут рассказывать об истории взаимоотношений двух братских регионов, помощи, которую уже оказали жители Кузбасса, а также уникальные истории жителей Горловки.

Во всех городах Кузбасса волонтеры медиамарафона будут раздавать брошюры с информацией о способе перечисления средств на восстановление Горловки.

В эфире главных телеканалов региона с 18:00 до 20:00 будет работать открытая студия. Студия находится на площадке около Дворца культуры шахтеров в Кемерове. Здесь каждый желающий сможет передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования.

Итоги медиамарафона будут подведены в 21:30 в прямом эфире на нашем телеканале, а также телеканалах «Россия 24», «Квант» и «ПРО Жизнь».

Медиамарафон будет транслироваться на сайтах и в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте», «Одноклассники», «Вести Кузбасс», а также на сайте «ГТРК Кузбасс» и телеканала «Кузбасс 1».