Уважаемые ветераны и работники строительного комплекса Кузбасса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш созидательный труд во все времена был почетным и ответственным, требующим знаний, упорства и творческого подхода к делу. Сегодня от почти 35 тысяч кузбасских строителей во многом зависит воплощение в жизнь масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, комфорт наших людей, обеспечение их современным, доступным жильем.

В рамках реализации национальных проектов продолжают возводиться детские сады, школы, больницы, многоквартирные дома. В конце прошлого года в эксплуатацию ввели спортивный комплекс с бассейном в Междуреченске и образовательную часть культурно-образовательного комплекса в Кемерове. В этом году свои двери распахнул теннисный центр в областной столице, завершается строительство спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Возводим современные центры здравоохранения в южной агломерации Кузбасса: открыли новый крупный больничный комплекс – инфекционную больницу в Новокузнецке, строится больница в Междуреченске. Проводятся сложнейшие реконструкции объектов культуры, продолжается строительство культурно-образовательного комплекса в областной столице. Почетные гости Кузбасса подтверждают, что многие наши спортивные и культурные объекты не имеют аналогов в России!

В целом за последние 5 лет на 36% вырос объем строительных работ в регионе, значительно увеличилось производство основных строительных материалов и объем налоговых поступлений в бюджет. Растет и заработная плата строителей: за 5 лет она поднялась на 65%. Сейчас строительная отрасль работает в условиях санкционного давления на экономику нашей страны. При этом ни одна стройка в регионе не остановлена. И это наша общая победа. Нужно закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше.

Перед строительным комплексом стоят задачи по качественной модернизации, внедрению передовых технологий и инженерных решений, совершенствованию профильного образования. У нас накоплен бесценный опыт, есть богатый потенциал развития, поэтому вместе мы справимся с любыми, даже самыми амбициозными задачами!

Дорогие строители, спасибо за ваш напряженный труд, направленный на формирование нового облика Кузбасса. Желаю вам покорения новых профессиональных вершин, благополучия и стабильности!

С Днем строителя!