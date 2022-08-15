В хозяйствах Беловского, Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Мариинского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского, Чебулинского и Юргинского округов приступили к обмолоту яровых культур. Уже убрано 5,8 тысячи га ячменя (намолот 19,4 тысячи тонн); 4,2 тысячи га гороха (намолот 12,5 тысячи тонн); 626 га пшеницы (намолот 1,1 тысячи тонн) и 405 га овса (намолот 1,1 тысячи тонн).

«Мы проводим большую работу по наращиванию продовольственной обеспеченности региона. Весной помогли аграриям с приобретением минеральных удобрений, предоставляем аграриям господдержку, вводим в сельскохозяйственный оборот невостребованные земли, обновляем парк сельхозтехники, внедряем новые технологии, повышаем урожайность. Кузбассовцы должны быть обеспечены хлебом с большим запасом. Урожай зерна прошлого года в Кузбассе превысил 1,5 миллиона тонн. В текущем году перед аграриями поставлена задача собрать не менее 1,7 миллиона. Это особенно важно в нынешних экономических условиях», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации Минсельхоза Кузбасса, на 12 августа в регионе зерновых и зернобобовых культур убрано 21,8 тысячи га (3,5 % от плана), намолочено 65,9 тысячи тонн зерна со средней урожайностью 30,3 ц/га. К уборке яровой пшеницы первыми приступили аграрии Кемеровского муниципального округа. Здесь предстоит убрать более 30 тысяч га яровых культур. Помимо яровых культур, аграрии убирают озимые – обмолочено 5,5 тысяч га озимой ржи (намолот 14,5 тысячи тонн), 5,3 тысячи га озимой пшеницы (намолот 17,2 тысячи тонн зерна). Самые высокие темпы уборки на данный момент показывает Промышленновский округ – там обмолотили 3,6 тысячи га полей. По урожайности лидирует Гурьевский округ с показателем 42,7 ц/га. Всего в эту уборочную аграриям предстоит убрать почти 615 тысячи га зерновых и зернобобовых культур.

Наряду с зерновыми культурами, аграрии убирают и технические – обмолочено 4,2 тысячи тонн озимой сурепицы (намолот 6 тысяч тонн). Впереди – уборка яровых масличных культур с площади 162 тысяч га. Также дан старт уборке раннеспелых сортов картофеля и овощей – с площади 108 га собрано 1,8 тысячи тонн картофеля, с 13 га полей – 123 тонны овощей.

При благоприятных погодных условиях завершить работы аграрии планируют в конце второй декады октября.

Параллельно с уборочными работами селяне уже закладывают основу под урожай 2023 года: на посев озимых культур вышли в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Тяжинском округах, посеяно 1,2 тысячи га ржи и сурепицы. Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Скошено трав на площади 104,7 тысячи га, заготовлено 85,3 тысячи тонн сена (78,9 % от необходимого), 232,3 тысячи тонн сенажа (73,1 %).