Кузбасские волонтеры готовы выехать на помощь в Горловку

Продолжается медиамарафон «Кузбасс – Донбассу», проходящий под слоганом «Своих не бросаем!». Свои слова поддержки жителям Горловки высказали известные кузбассовцы. Так, заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая провела в городе три месяца и поделилась своими впечатлениями.

«Первые впечатления – чистый, уютный город, очень доброжелательные жители. При этом каждый день проходят обстрелы. В этом городе воинской славы живут героические люди: коммунальщики, которые под обстрелами восстанавливают разрушенные объекты, работники образования, и здравоохранения, которые продолжают свою работу в таких условиях. Сейчас идет интенсивная подготовка к зиме, она осложняется отсутствием централизованного водоснабжения. Самое главное – люди верят, что наступит мир, что Россия придет навсегда», – сказала Любовь Голубицкая.

О работе, которую проводят для помощи Горловке, рассказал руководитель молодежного движения Кирилл Погорелко.

«Волонтеры – одни из самых неравнодушных людей, которые жертвуют своим временем и силами, чтобы помогать другим. Прежде всего мы помогаем в сборе гуманитарной помощи, отправлено уже около 250 тонн: нескоропортящиеся продукты питания, книги, канцелярия, спортивный инвентарь и игрушки для детей, одежда, кровати, матрасы, электрочайники. Некоторые наши волонтеры уже побывали в ДНР. Из Горловки ребята вернулись очень воодушевленными: рассказали, как им были рады, как нас там ждали. Если надо, готовы отправиться опять, чтобы помогать на месте», – отметил Кирилл Погорелко.

В рамках медиамарафона весь день на телевидении, радио, в интернет-СМИ и социальных сетях журналисты будут рассказывать об истории Кузбасса и Донбасса, помощи, которую уже оказали кузбассовцы, а также уникальные истории жителей Горловки.

Во всех городах Кузбасса волонтеры медиамарафона будут раздавать брошюры с информацией о способе перечисления средств на восстановление Горловки.

В эфире главных телеканалов региона с 18:00 до 20:00 будет работать открытая студия. Студия находится на площадке около Дворца культуры шахтеров в Кемерове. Здесь каждый желающий сможет передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования.

Итоги медиамарафона будут подведены в 21:30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (ГТРК «Кузбасс»).

Медиамарафон будет транслироваться на сайтах и в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте», «Одноклассники», «Вести Кузбасс», а также на сайте «ГТРК Кузбасс» и телеканала «Кузбасс 1».

По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.