По данным регионального департамента информационной политики и Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса, губернатору Сергею Цивилеву в июле на различные площадки от кузбассовцев поступило 6 926 обращений.

«Нам важно мнение каждого жителя Кузбасса. И мы благодарны всем кузбассовцам, которые сигнализируют о проблемах, актуальных для конкретного дома, улицы, поселка или муниципалитета. Это помогает нам проводить необходимые преобразования, решать самые наболевшие вопросы. Со своей стороны министерства, ведомства должны быть готовы к такой работе, она показала свою эффективность», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В соцсети губернатора в июле поступило 676 обращений – на 9,5 %, меньше, чем в июне. Снижение связано с уменьшением вопросов по выплатам на детей в возрасте с 8 до 17 лет: новая процедура оформления пособий была отлажена. Лидерами по количеству обращений на тысячу жителей стали Тяжинский округ, Тайга и Белово. Кроме того, активны были жители Кемерова, Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, а также Беловского, Яшкинского, Ленинск-Кузнецкого и Чебулинского округов.

Большинство обращений кузбассовцев было связано с соцвопросами (переоформление пособий на детей с 8 до 17 лет) – 108 (15,9 %), с жалобами на состояние дорог (просьбы о ремонте отдельных участков дорог) – 104 (15,3 %), а также с проблемами ЖКХ (жалобы на отключение холодной воды, просьбы о ремонте крыш МКД) – 101 (14,9 %).

Через систему «Инцидент менеджмент», в которой работает ЦУР Кузбасса, в июле поступило 5263 обращения (в июле – 4190). Самыми актуальными стали вопросы состояния дорог (1077 сообщений), на втором – благоустройство (895 сообщений), замыкает тройку лидеров по популярности тема ЖКХ (703 сообщения). На 4-е месте – темы соцзащиты (559 сообщений), на 5 месте по популярности – вопросы здравоохранения (329 сообщений).

Через платформу обратной связи (система «Госуслуги», сайты министерств и ведомств, мобильные приложения) в июле поступило 987 сообщений. Самыми популярными были вопросы по выплатам на детей от 3 до 7 лет, состоянию автодорог, медицине. Еще одним эффективным способом обратной связи с кузбассовцами стали прямые эфиры в соцсетях. Прямой эфир на радио 20 июля посмотрели более 26 тысяч человек, поступило 955 комментариев. В онлайн-режиме вопросы отрабатывали профильные министерства и муниципальные образования.