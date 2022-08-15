Для жителей южной агломерации Кузбасса за последние 4 года построены и открыты самый современный за Уралом комплекс инфекционной больницы, новый диагностический корпус филиала онкодиспансера. Создан филиал Кузбасского кардиоцентра. Для оказания медпомощи жителям отдаленных территорий построено 9 новых ФАПов, еще 15 откроются в этом году. Завершается строительство больниц в Междуреченске и поселке Каз Таштагольского района. Идет ремонт городских поликлиник. Для медучреждений юга региона приобретено 380 единиц современного медоборудования.

«На севере и юге создаются одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца. Мы строим и открываем школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные площадки и культурные центры во всех территориях. Важно, чтобы каждый житель имел, в случае необходимости, возможность получения качественной медицинской помощи. Мы уделяем большое внимание развитию системы здравоохранения на юге Кузбасса. Вернуть медицине южной агломерации статус лучшей в Сибири – такую цель мы ставим перед собой. Сегодня мы ремонтируем и оснащаем больницы и поликлиники, ФАПы во всех территориях на юге региона», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Так, в Междуреченске готовность семиэтажного лечебно-диагностического комплекса городской больницы составляет 85 %. Объект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. Стационар больницы рассчитан на 186 коек и включает в себя отделение хирургии, травматологии, гинекологии, приемно-диагностическое, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок. С запуском клиники качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях будут получать около 100 тысяч жителей Междуреченска и прилегающих к городу населенных пунктов.

Сейчас в здании идут отделочные работы, закупается современное оборудование, благоустраивается территория, уже установлена газификаторная станция, которая будет обеспечивать больницу кислородом, построена котельная и дизельная генераторная. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

В марте прошлого года после ремонта открылась поликлиника новокузнецкого филиала кузбасского онкодиспансера, рассчитанная на 250 посещений в сутки. Также построен диагностический центр площадью 288 кв. м, где размещены кабинеты маммографии и компьютерной томографии. На эти цели в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» было выделено свыше 56 млн рублей. Маммографию ежедневно проходят до 30 жительниц южной агломерации, компьютерную томографию – 15–20 человек. В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» будет построен еще один диагностический корпус, в нем установят аппарат МРТ.

Для оказания медицинской помощи и жителям отдаленных территорий по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за последние 4 года построено и открыто 9 современных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных всем необходимым. В южной агломерации больше всего ФАПов открылось в Новокузнецком округе, шесть пунктов уже принимают пациентов. Осенью в округе откроется еще 10 ФАПов: в селах Славино, Боровково, Бенжереп, Сидорово, поселках Мир, Недорезово, Успенка, Елань, Зеленый Луг, Кандалеп.

На работу в ФАПы привлекаются молодые специалисты. Только за прошлый год благодаря программе «Земский доктор» трудоустроено 36 человек, еще 13 специалистов пришли работать с начала этого года.

На финальной стадии реконструкция здания больницы в поселке Каз Таштагольского района. Уже проведены пусконаладочные работы, закуплено медицинское оборудование, мебель для оснащения кабинетов. Открытие больницы повысит уровень оказания медицинской помощи населению района и туристам, которые посещают Шерегеш.

Работа по модернизации здравоохранения южной агломерации будет продолжена, чтобы все жители юга Кузбасса могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь.