Инфекционная больница, рассчитанная на 320 коек, в том числе 18 реанимационных (6 — для детей, 12 — для взрослых), будет расположена в Ленинском районе Кемерова. Ежегодно специализированную медицинскую помощь в ней смогут получать 11 тысяч пациентов северной агломерации региона.

«Во всех территориях КуZбасса мы создаем одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца — как в городах, так и сельских территориях, на юге и севере. В прошлом году мы сдали самый современный за Уралом инфекционный комплекс для жителей южной агломерации. Там врачи смогут лечить болезни первой и второй групп патогенности. Больница в Кемерове не будет уступать по оснащенности и надежности, окончание строительства запланировано на 2025 год», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Строительство будет выполняться в два этапа: сначала будет возведен корпус клинической лаборатории площадью 200 кв. м, очистные сооружения канализационных стоков. Окончание строительства первого этапа планируется уже в 2023 году. На сегодняшний день выполнен фундамент корпуса лаборатории, приступили к монтажу металлоконструкций.

На втором этапе строительства будут возведены стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускные пункты, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная. Работы планируется закончить в 2025 году.