На телеканале «Кузбасс1» началась прямая трансляция митинга-концерту в поддержку Горловки. Кемеровчане пришли на площадку у Дома культуры шахтёров, чтобы перечислить средства на восстановление донецкого города и выразить слова поддержки.

Зрители смогут увидеть сюжеты о Горловке, о людях, которые приехали в наш регион из ДНР и ЛНР, узнать о том, как помогает Кузбасс жителям Донбасса. Кузбасские артисты исполнят песни о России, Донбассе и родном регионе.

Наблюдать за прямой трансляцией можно будет с 18:00 до 20:00.

Напомним, в течение 17 часов на телевидении, радио, в интернет-СМИ и в соцсетях сегодня под слоганом «Своих не бросаем!» проходит медиамарафон в поддержку Горловки.

Продолжается сбор средств для жителей Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечислить средства можно по QR-коду.

Деньги пойдут на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.