Кузбасские предприятия обменялись опытом внедрения бережливых технологий

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда совместно с одной из крупнейших в регионе фармацевтических компаний «Кузбассфарма» организовали стажировку для сотрудников предприятий, недавно присоединившихся к нацпроекту «Производительность труда».

Работники тепличного комплекса «Суховский», Берёзовского электромеханического завода, Калтанского завода металлоконструкций и дорожно-строительной компании «Автодор» изучили опыт бережливых улучшений фармацевтического склада, где благодаря нацпроекту и поддержке экспертов РЦК всего за полгода удалось ускорить на 10% комплектование заказов на медикаментов в больницы и аптеки и свести к минимуму задержки в их отгрузках. Они увидели, как бережливые технологии помогают сокращать издержки, экономить время и работать эффективнее.





«Обмен опытом между предприятиями-участниками нацпроекта «Производительность труда» позволяет их сотрудникам на практике оценить потенциал бережливых улучшений и взять на вооружение лучшие практики решения производственных проблем. При этом не важно, в какой сфере работает предприятие – бережливые технологии универсальны и эффективны на производстве, в торговле, на транспорте и в других отраслях», — отмечает руководитель РЦК Дмитрий Перекрестов.

В Кузбассе участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 65 компаний несырьевого сектора экономики, они получают экспертную поддержку Федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Нацпроект ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение производительности труда необходимо для развития экономики и увеличения на этой базе текущего уровня жизни граждан. По инициативе губернатора Сергея Цивилева 2022 год в регионе объявлен Годом повышения производительности труда и экономической эффективности.