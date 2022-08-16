9, 10 и 11 сентября 2022 года в Кузбассе пройдет 8 избирательных кампаний. Выборы состоятся в Новокузнецке, а также в Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Чебулинском, Тисульском, Юргинском, Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах.

На сегодняшний день завершился этап выдвижения кандидатов. Из 235 претендентов, подавших документы, были зарегистрированы 203. 26 кандидатам отказано в регистрации по основаниям, предусмотренным законодательством, шестеро отозвали свои заявления.

Из 203 кандидатов 173 – представители партий и 30 – самовыдвиженцы. Участвовать в выборах будут шесть партий: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «Новые люди», «КПРФ», «ЛДПР» и политическая партия «Социальной защиты».

Наиболее масштабные избирательные кампании пройдут в Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах. Здесь предстоит выбрать Советы народных депутатов в полном составе. В Прокопьевском муниципальном округе зарегистрировано 90 кандидатов на 22 замещаемых мандата. В Новокузнецком муниципальном округе конкуренция немного ниже – 80 кандидатов на 25 мандатов.