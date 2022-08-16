Использование VPN чревато для кузбассовцев утечкой личной информации, сообщает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Каждый раз, включая VPN для доступа к заблокированным ресурсам, пользователь должен понимать, что попадает в отчетность, которая используется потом в геополитических целях. Ну или льет воду на чужую мельницу, если так понятнее. И родители должны воспитывать в себе и своих детях именно такое убеждение», — прокомментировал Антон Горелкин.

Крупные компании отмечают, что VPN-сервисы абсолютно ненадёжны. К примеру, Google обновила правила в Play Store. Теперь VPN запрещается сбор персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия, а также перенаправление пользовательского трафика из других приложений на устройстве или манипулирование им с целью монетизации. Дополнительные ограничения заработают в ноябре текущего года.

Кузбассовцам советуют вовсе не устанавливать VPN-сервисы, принимая во внимание их неблагонадёжность.