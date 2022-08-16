Федеральные эксперты считают, что опыт Кузбасса по принятию и реализации регионального закона об агломерациях может стать достойным примером для Москвы, так как на федеральном уровне ещё отсутствует правовое регулирование агломераций.

Сегодня губернатор Сергей Цивилев опубликовал две программных статьи — «Развитие юга» и «Развитие севера» — о настоящем и будущем агломераций в Кузбассе. В статьях подробно показано, как наряду с развитием производства в регионе будут создаваться условия для комфорта каждого жителя.

По мнению политолога, руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, формирование агломераций вокруг крупных городов видится не только как проект расширения узких мест, но и как административная реорганизация.

«Без законодательной инициативы это, к сожалению, невозможно, и это вполне здравое решение. Я думаю, заксобрание и администрация губернатора прикидывали, для чего они это делают и какие последствия хотят получить в разных сферах. Это будет определенная модель, и после этого те регионы, которые видят необходимость четкого административного видения, как грамотно развивать территории, прилегающие к городам и районам, могут пойти в том числе путем прописывания агломераций как группы муниципальных образований, которые объединены единой географической границей и зависят друг от друга транспортно, социально, культурно. А интересы муниципальных образований, которые входят в агломерацию, еще более понятны: включение в бюджетные и программные истории больших городов; соответственно, они получают ресурс, чтобы решать свои проблемы или получать его быстрее. На одной территории легче перекидывать средства», — считает Пётр Кирьян.

В программной статье губернатор Кузбасса также делает акцент на том, что в некоторых странах начали придумывать и разрабатывать новые модели развития больших населенных пунктов, специалисты и эксперты рассматривают вариант линейного развития городов:

«Это когда мегаполис приостанавливает развитие, от него строится скоростная трасса протяженностью 200 км, и на другой стороне дороги строится новый город – развитие продолжается тут и на съездах к маленьким городам. И в каждой территории создаются комфортные условия – что в большом городе, что в малом населенном пункте. Это и называется линейное развитие городов. Это видится в мире как будущая модель. А в Кузбассе это уже реализовано. У нас два крупных города — Кемерово и Новокузнецк, они соединены скоростной трассой».

По мнению генерального директора Фонда «Институт экономики города», профессора Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Александра Пузанова, для Кузбасса тема агломераций более актуальна, чем для средней полосы России.

«Территория области достаточно плотная; сгущение населенных пунктов, в том числе крупных. Конечно, у области своя специфика, населенные пункты – это угольные города и отстоящие от них поселки. Поэтому независимо от желания или действий органов публичной власти формируются агломерации. Между близко расположенными населенными пунктами возникают интенсивные трудовые связи, общие рынки жилья, закупок, общая транспортная система. Иногда и коммунальная система одного города обслуживает часть территории или всю территорию другого города. Ты можешь жить в небольшом городе, но при этом у тебя в доступности – полчаса, час езды – театры, музеи, парки. И больше возможностей в выборе работы. То есть это условия для роста и экономики, и человеческого капитала. И складываются реальные предпосылки к тому, что города растут, дороги строятся, люди начинают себя вести более свободно – живут в одном населенном пункте, работают в другом, а прописаны вообще в третьем по соседству. И этим процессом надо как-то управлять. Отсюда и возникает вопрос о приоритетах государственной политики. А дальше уже кто как это понимает и какие действия предпринимает», — считает Александр Пузанов.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов напомнил, что в этом году было принято постановление правительства РФ, конкретизирующее порядок разработки и согласования долгосрочных планов развития городских агломераций с населением более 250 тыс. человек. В связи с этим Кемеровская область выглядит на карте страны уникально.

В программных статьях Сергея Цивилева особое внимание уделено губернаторским социальным программам, поддержке предпринимателей, безопасности дорожного движения, строительству еще одного международного аэропорта, а также комфортному и выгодному отдыху кузбассовцев на курорте Шерегеш.