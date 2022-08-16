Об этом директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала на совещании по вопросам инвестиционной привлекательности регионов СФО и повышения качества жизни людей. Мероприятие прошло под руководством губернатора КуZбасса, председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Сергея Цивилева. В нем приняли участие выездная группа специалистов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также в режиме видеоконференции губернаторы Томской, Иркутской областей, Хакасии, представители правительства Алтайского Края.

«Сегодня мы живем в новых экономических условиях. Санкции, которые вводит Запад, нужно рассматривать как новые возможности для внутренних изменений и взаимодействия в вопросах выпуска товаров для импортозамещения. Для этого во всех регионах Сибири важно создать привлекательный инвестиционный климат для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Обсуждая результаты работы регионов Сибири в части создания благоприятных условий для бизнеса и то, как эта работа отражается на качестве жизни в регионах, Светлана Чупшева отметила, что в 2022 году в Национальном рейтинге положительная динамика по улучшению инвестиционного климата наметилась во всех регионах СФО, есть потенциал дальнейшего роста. В этом году КуZбасс в рейтинге занял 12-е место, сохранив результат 2021 года, и стал лучшим среди регионов Сибирского Федерального округа.

«Мы не первый год занимаемся оптимизацией процедур. Разработали решения для ускорения получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Применение цифровых сервисов позволило сократить эту процедуру на 3 дня и существенно упростить ее для бизнеса. КуZбасс вошел в бережливый проект Росатома «Сквозной инвестиционный поток». Мы внедряем бережливые технологии в инвестиционный процесс», — отметил в докладе заместитель председателя правительства КуZбасса Сергей Ващенко.

Сергей Цивилев выступил с инициативой провести совместное совещание, на котором представители правительств регионов, входящих в Сибирское Соглашение, силовых и надзорных органов и АСИ выработают единую методику для решения вопросов, которые мешают развитию предпринимательства и привлечению новых инвесторов.

Также в ходе совещания обсуждались механизмы повышения качества жизни в регионах СФО. Регионы поделились своими наработками по повышению уровня качества жизни по различным направлениям. В Национальном рейтинге работу регионов по данному направлению оценивают только с прошлого года. Учитываются самые разные факторы — от чистоты улиц, качества оснащенности школ, до удовлетворенности качеством медицинского обслуживания и трудоустройства выпускников. КуZбасс занимает позиции выше среднероссийских и лидирующие в СФО по двум пунктам: «время ожидания очереди в дошкольное образовательное учреждение» (40 дней в КуZбассе, 202 дня по Сибири) и по «посещаемости учреждений культуры» (418 посещений в КуZбассе, 288 — по Сибири).

По итогам совещания Сергей Цивилев дал поручение собрать и обобщить совместно с АСИ лучший опыт субъектов СФО. На основе собранного материала будет составлена программа по реализации лучших практик в сфере развития деловой среды и роста инвестиционной привлекательности. На Восточном экономическом форуме, который будет проходить в сентябре, программа будет утверждена как соглашение о сотрудничестве регионов МАСС и АСИ.