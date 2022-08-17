На сегодняшний день региональная служба занятости помогла найти временную работу на период летних каникул 14 130 подросткам, тем самым достигнув исторического максимума за 10-летнюю историю наблюдений. В числе лидеров по трудоустройству несовершеннолетних – Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, Промышленновский округа.

«Подростки трудятся в течение всего года, но самая активная фаза – именно в летний период. Работая в свободное от учебы время, они не только получают финансовую независимость, но и знакомятся с различными видами деятельности, расширяют социальные связи, становятся самостоятельнее, приобщаются к труду. В первую очередь в трудовые отряды принимают несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Трудоустроенные через службу занятости подростки традиционно заняты подготовкой школ к новому учебному году, сельскохозяйственными работами, благоустройством городов, сел и поселков, подсобной работой в организациях региона. Также есть возможность устроиться в летние оздоровительные или пришкольные лагеря вожатыми.

Каждый подросток получает материальную поддержку от службы занятости в размере 1 950 рублей и зарплату от работодателя не ниже минимального размера оплаты труда. Выплаты начисляются пропорционально отработанному времени. На несовершеннолетних оформляются необходимые документы, в том числе трудовые книжки.

Трудовое законодательство строго регламентирует требования и условия трудоустройства несовершеннолетних. Продолжительность рабочего дня для школьников от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа в день, от 15 до 16 лет – 5 часов в день, а у подростков от 16 до 18 лет 7-часовой рабочий день.

Дополнительная информация по временному трудоустройству подростков размещена на интерактивном портале министерства труда и занятости населения Кузбасса.