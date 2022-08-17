Сегодня в историческом квартале Кемерова на Красной горке открылся новый детский сад на 74 места. Его построили на месте одного из первых в городе дошкольных учреждений – детсада «Ручеек». Новое трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям, в нем создана доступная среда для детей с особенностями здоровья.

«Нам важно, чтобы наши дети росли и учились в современных, комфортных условиях. Для этого мы создаем все условия. С открытием этого детсада мы полностью закрываем проблему очередности для детей от года до трех лет в Рудничном районе Кемерова. Новые дошкольные учреждения строим сейчас в 10 муниципалитетах Кузбасса. Начиная с 2019 года в Кузбассе построено 22 детских сада на 3766 мест. Все это позволяет региону досрочно решать поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по обеспечению местами детей до 3 лет», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В новом детском саду 4 группы, две из которых ясельные – для малышей раннего возраста, две – для детей от 3 до 7 лет. В распоряжении воспитанников есть музыкально-спортивный зал, кабинеты дополнительного образования для занятий шахматами, вокалом, хореографией, робототехникой, изобразительной деятельностью. С ними будут заниматься учитель-логопед и психолог в сенсорной комнате. На базе детского сада бесплатно будет работать консультативный пункт для оказания психологической и методической помощи семьям с детьми.

Кроме того, в «Ручейке» будут реализовывать туристско-краеведческое направление (дошкольный образовательный туризм), эту особенность обусловило месторасположение учреждения – Красная Горка. Разработан большой сетевой просветительский проект для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Музей».

В организации питания детей будет использована технология здорового питания – приготовление блюд на пару. Для этого в детском саду установлен пароконвектомат и другое современное технологическое оборудование, отвечающее требованиям СанПиН. Для подъема пищи в группы второго этажа имеется грузовой лифт.

Для обеспечения безопасности в дошкольном учреждении установлены 9 камер внутреннего и 10 камер наружного видеонаблюдения; 6 входных дверей и калитка детского сада оборудованы системой контроля учета доступа с устройством видеодомофона; имеются автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, запасные эвакуационные выходы.

В группах первого этажа сделаны теплые полы и специальное покрытие на игровых участках. Установлено экологически безопасное оборудование: декоративные домики, горки, грузовики, кораблики, песочницы – дети в новом учреждении будут чувствовать себя комфортно.

По проекту «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен отдельный вход с пандусом в здание детского сада, пассажирский лифт на 2 и 3 этажи здания. Эвакуационные выходы предусмотрены по всему периметру здания.

Строительство детского сада на ул. Суворова, 10 осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».