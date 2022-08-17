В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершаются масштабные работы на региональных трассах, а также на автомагистралях Кемеровской и Новокузнецкой агломераций. До 1 сентября к нормативному состоянию будет приведено более 200 км. На реализацию проекта в этом сезоне направлено более 6,5 млрд рублей.

«Этот год в Кузбассе объявлен годом безопасности дорожного движения. Главная задача – сделать наши трассы и инфраструктуру рядом с ними более качественными и надежными как для водителей, так и для пешеходов. Для этого в регионе ремонтируются действующие и строятся современные автомагистрали. Важно, что их оснащают интеллектуальными транспортными системами безопасности. До 1 сентября должны быть завершены все асфальтоукладочные работы и нанесена светоотражающая разметка, чтобы в осенний период, особенно неблагоприятный из-за погодных условий и сниженной видимости, кузбасские автомобилисты были дополнительно подстрахованы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке в рамках БКД в этом году в нормативное состояние приведут 12 участков автомобильных дорог, часть объектов уже прошли комиссионную приемку. Активные работы ведутся сразу в нескольких районах города. На завершающем этапе ремонт Кузнецкого шоссе протяженностью 3 км. На улице Рябоконева уложено 8,3 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Дорога здесь отличается высокой интенсивностью движения, служит объездом для транспортных средств большого количества промышленных предприятий.

Еще на двух объектах дорожного нацпроекта – Филиппова и Зорге – идет укладка выравнивающего слоя покрытия. Важный объект этого года – ремонт улицы Сеченова. Здесь расположены Кузбасский клинический онкологический диспансер, Новокузнецкая городская клиническая больница № 1, родильный дом № 1. Около 1 км дороги капитально ремонтируют. Кроме того, будет решена проблема с парковочными местами для пациентов онкодиспансера.

В Кемерове по нацпроекту в этом сезоне обновят 22 дорожных объекта. На 5 из них уже состоялась приемка работ. Еще 5 участков улиц Кирова, К. Цеткин, Троллейной, Авроры и 2-м переулке Авроры находятся в высокой степени готовности. Здесь выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, отремонтированы заездные карманы и остановочные площадки, установлен бордюр, выполнены работы по отсыпке обочин.

Продолжаются работы на 12 объектах: на проезжей части Рекордной и Аллейной уложено два слоя асфальта, ведется устройство тротуара и заездов во дворы; на четырех участках улиц в жилом районе Кедровка на этой неделе подрядчик приступит к укладке верхнего слоя покрытия; в областном центре ведется строительство участка улицы Пролетарской (от Федоровского до Автозаводской). Все основные работы сделаны: переустроены инженерные сети, установлено освещение, в высокой степени готовности четырехполосная дорога, заканчивается устройство пешеходного тротуара с велодорожкой. Кроме этого, заменен 128-метровый участок трамвайных путей, установили две опоры контактной сети и подготовили основание для установки светофорного объекта.

Помимо дорожного нацпроекта в Кузбассе действует еще ряд программ, направленных на улучшение качества дорожного покрытия в муниципальных образованиях. Всего в регионе к нормативному состоянию в этом сезоне будет приведено около 450 км автомобильных дорог, на эти цели направлено 22 млрд рублей.