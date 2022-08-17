В этом году только в ФАПы и сельские амбулатории Новокузнецкого округа трудоустроились 6 выпускниц Кузбасского медицинского колледжа. Молодых специалистов на село привлекают современные условия работы и успешно действующие в регионе программы поддержки.

«В Кузбассе активно развиваем сеть современных сельских медпунктов. Задача – обеспечить жителей даже самых отдаленных и небольших территорий качественной и доступной медицинской помощью. Полностью благоустроенные, светлые и теплые модульные ФАПы оснащены всем необходимым оборудованием. Такие условия работы позволяют привлекать на село молодых специалистов. Только за прошлый год фельдшерами и медсестрами на село устроились 36, в этом – уже 13 молодых медиков», – подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

К примеру, кемеровчанка Екатерина Горячева в этом году окончила Кузбасский медицинский колледж по специальности «сестринское дело». Получив диплом, переехала в поселок Кандалеп и устроилась на работу в местный ФАП. Пока приходится работать в старом здании, современный модульный пункт откроют в октябре, но так даже интересней, признается девушка, – сравнить условия работы и почувствовать всю прелесть работы в глубинке.

«В Кандалепе живет всего 200 человек, после Кемерова, конечно, непривычно. Зато я уже выучила почти всех своих пациентов по именам. К медработникам в селе относятся уважительно. Я всегда хотела помогать людям и здесь мои знания нужны им. Это важно для меня. По оснащению новые ФАПы не уступают городским поликлиникам и даже более современные, поэтому я буду нарабатывать опыт в отличных условиях», – рассказывает молодой специалист, медсестра Екатерина Горячева.

Екатерина уже получила выплаты по программе «Дефицитные специальности» – 1 млн рублей. На эти средства девушка решила приобрести дом в Новокузнецком округе, чтобы окончательно здесь обосноваться.

Все трудоустроенные на селе молодые медики – сотрудники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова, структурными подразделениями которой являются сельские ФАПы. Помимо федеральных выплат по программе «Земский фельдшер» и региональных «Дефицитные специальности», они смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки от медицинского учреждения.

«В рамках нашей программы молодые специалисты в течение полугода после трудоустройства получают ежемесячную доплату к зарплате: по 10 тысяч рублей – врачи, по 5 тысяч рублей – медсестры и фельдшеры. Также сотрудникам в течение трех лет мы компенсируем 50 % оплаты за аренду жилья и предоставляем служебное. Благодаря мерам поддержки от государства и нашей программе мы только в этом году смогли привлечь на работу в ФАПы и амбулатории шестерых специалистов, в целом штат укомплектован почти на 80 %», – рассказал заведующий отделом по организации медицинской помощи населению Новокузнецкого округа НГКБ № 1 Максим Сухомлинов.

Напомним, для привлечения в медицинские организации Кузбасса молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения, действует целый комплекс мер социальной поддержки. Например, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременная выплата при трудоустройстве в труднодоступные, удаленные, сельские населенные пункты, рабочие поселки, города и пгт с населением до 50 тысяч человек составляет от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

Единовременная выплата в размере 1 млн рублей полагается медицинским работникам, трудоустроенным по программе «Дефицитные специальности». В 2020 году такой материальной поддержкой воспользовался 121 специалист, в 2021 году – 138, с начала 2022 года – 24 медработника.