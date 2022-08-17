Сергей Цивилев провел выездное совещание на площадке перед Мемориалом воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, расположенном на Пионерском бульваре в Кемерове. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, ветераны «Российского союза ветеранов Афганистана» и семьи погибших солдат. Обсуждали сроки и варианты капитального ремонта памятника и прилегающей к нему территории.

«Недопустимо, чтобы мемориал лучшим сынам Отечества и Кузбасса оставался в таком состоянии. Монументу всего 19 лет, но он уже разрушается, многометровая конструкция становится небезопасным объектом. Необходимо в кратчайшие сроки провести реконструкцию всего комплекса. Это наш долг перед погибшими воинами и их семьями, а также это важный воспитательный момент для нашей молодежи, которая на таких примерах учится уважать историю страны», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона обсудил с родственниками погибших воинов и их сослуживцами – ветеранами «Боевого братства», каким они видят это место, что еще необходимо сделать, чтобы комплекс был благоустроенным городским пространством.

Как отметили представители городской администрации, до 30 августа будет подготовлено заключение по оценке состояния комплекса, далее пройдет государственная экспертиза проекта и электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Сдать обновленный объект планируют уже в ноябре этого года.

Будут обновлены все элементы, в том числе часть, где высечены имена на черном граните и ступени, ведущие к монументу.

Напомним, Мемориал воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, был торжественно открыт 20 ноября 2003 года. Он выполнен по проекту известного советского скульптора Валерия Трески и представляет собой медную скульптуру человека на фоне взрыва и гранитную плиту, на которой выгравирована 351 фамилия кузбассовцев, погибших в локальных войнах и международных конфликтах в разных уголках мира.

В 2007 году постановлением коллегии администрации Кемеровской области №358 Мемориал воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.