По нацпроекту «Жилье и городская среда» в областной столице капитально отремонтировали все 73 дворовые территории, запланированные на этот год. О тонкостях преображения – в нашем следующем материале.

Такие отверстия на новом асфальтном покрытии – обязательное требование сегодняшнего дня. Это завершающие контрольные пробы асфальтобетона. Экземпляры с улицы Тульской, взятые между домами №18 и №20, а также между домами №1 и №3 по улице Лядова, отправят в лабораторию, где исследуют на плотность, прочность, водонасыщение и водостойкость.

Примерно 2–3 дня, и оценка нового покрытия специалистами будет составлена. Тем временем сами дворы преобразились кардинально.

Совсем скоро во дворах появятся и долгожданные современные детские площадки. Учесть все пожелания стало возможным и благодаря активной позиции самих жильцов. Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года. За это время в столице области отремонтировано более 500 придомовых территорий.

Автор: Кристина Орехова