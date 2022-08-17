Близится осень, а значит — и новый творческий сезон. Театр для детей и молодежи уже начал активную подготовку. Второй год подряд коллектив начнет работу с нового спектакля. Премьера принадлежит приглашенному режиссеру. Подробнее о постановке рассказывает Елизавета Матико.

Ежедневно в швейном цехе театра идет работа. Подготовка к премьере спектакля – дело серьезное и энергозатратное. Не только на сцене, но и в художественных мастерских трудятся люди. Костюмов для постановки много, и не все они простые: авторы решили соединить в нарядах современность и намек на историческую составляющую. В основе нового представления – комедия Шекспира с идеей укрощения гордыни человека, а также гармонии мужского и женского начал. Премьера – уже 2 сентября.

Приглашение других режиссеров хотя бы раз в год – традиция руководителей творческого учреждения. Новая постановка – уже вторая совместная работа Александра Гребенкина и коллектива театра. Больше 10 лет назад на сцене с успехом шла «Мамаша Кураж» по пьесе Бертольда Брехта. Она, по мнению артистов, подняла театр на новую профессиональную ступень.

Стоит отметить, что это второе подряд обращение к творчеству Шекспира. Предыдущий театральный сезон закрывался премьерой спектакля «Макбет. Версия». В целом, репертуар театра наполнен и другими интересными произведениями. Одновременно продолжаются репетиции спектакля «Принц Флоризель» в «Клубе любителей приключений». Также в Театре для детей и молодежи работают над материалом для подростков по пьесе Марии Малухиной «Василиса». Так что в новом сезоне каждое произведение обязательно обретет своего зрителя.

Автор: Елизавета Матико