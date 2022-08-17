Встреча прошла в ТЦ «Лапландия», открытие которого планируется завтра, 18 августа. Сергей Цивилев сообщил, что завтра пока будут работать 50 процентов магазинов, ко Дню шахтера запустят 70, а в октябре — 100 процентов торговых площадей. Также было отмечено, что система безопасности ТЦ модернизирована новым собственником и теперь полностью соответствует требованиям МЧС к эксплуатации торговых центров.

«В Кузбассе создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес. В регионе выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки: от прямого доведения средств и снижения налогов до консультационного сопровождения бизнес-проектов. Малый бизнес Кузбасса должен стремиться к достижению основной задачи — 50 процентов наполнения бюджета региона. Это особенно актуально в современных экономических реалиях, когда необходимо обеспечивать максимальную импортонезависимость. Мы со своей стороны готовы вам полностью помогать во всем», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В преддверии 1 сентября губернатор обратился к предпринимательскому сообществу с просьбой поддержать областной проект «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних». Сергей Цивилев предложил бизнесменам стать наставниками для таких ребят.

Предприниматель Людмила Нехорошева, которая занимается пошивом детской одежды, выступила с предложением организовать в Кузбассе мультибрендовые магазины, в которых несколько предпринимателей могли бы продавать свою продукцию. Представители торговых центров заинтересовались идеей и предложили после совещания обсудить конкретные площадки под такие магазины с кузбасской продукцией. Сергей Цивилев отметил, что такие магазины должны быть не только в Кемерове и Новокузнецке, но и в других городах, чтобы они были максимально доступными для жителей региона.

Говоря о возможных ограничениях в связи с началом волны COVID-19, губернатор отметил, что причин для их возобновления пока нет.

«Наш штаб не видит никаких предпосылок, чтобы вводить ограничения: заболевания все проходят в легкой форме, смертность низкая. Если обстоятельства по смертности сменятся, то там уже будем принимать другие решения», — отметил губернатор Кузбасса.

Арендатор ТЦ «Лапландия» Дмитрий Мурзин поднял вопрос о повышении доступности магазина для автомобильного транспорта и пешеходов. Как пояснил глава города Илья Середюк, с которым губернатор связался по телефону, на сегодняшний день пешеходные подходы к «Лапландии» есть со всех районов города. Тротуар до Московской площади сделают в ноябре.

Затруднения с заездом на парковку ТЦ, которые связаны с ремонтными работами «Кемвода», по поручению Сергея Цивилева завтра будут устранены.

Одним из важных затронутых вопросов стало оказание господдержки предпринимателям, в частности, по поиску объектов недвижимости для размещения. Сергей Цивилев поручил региональному Минпромторгу проработать возможные меры от правительства.

Как отметил и. о. министра промышленности и торговли Кузбасса Андрей Громов, до 29 сентября идет отбор заявок по получению господдержки для предприятий легкой промышленности, которая предполагает компенсацию 100% затрат на оформление необходимой документации. Кроме того, объявлен конкурс на субсидии до 20 процентов на закупку нового оборудования. Ссылки размещены на сайте министерства. Также для части предпринимателей действуют пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.

А директор трикотажной фабрики Оксана Сергеева поинтересовалась будет ли продлена региональная акция «Помоги собраться в школу», которая действует с 2001 года и планировалась до 2025 года. По информации министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, в связи с тем, что эта акция очень востребована среди многодетных и малоимущих семей и важна, ее продлят.