На юге Кузбасса активно развивается промышленный, событийный, культурно-познавательный туризм. Наиболее перспективные туристические предложения разработаны в Междуреченске, Прокопьевске, Гурьевском округе и Таштагольском районе.

«Туризм становится одним из ключевых направлений развития экономики Кузбасса. Мы проводим масштабную работу по созданию новейшей современной инфраструктуры туризма: гостиницы, базы отдыха, кафе, строим дороги, совершенствуем качество услуг. В регионе появляются новые места отдыха, реставрируются культурно-познавательные объекты, создаются новые экскурсионные маршруты, увеличивается турпоток. Важно, что кузбассовцы могут качественно отдохнуть именно в родном регионе», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» в Таштагольском районе – один из самых популярных курортов в России, который выходит на мировой уровень. В минувшем горнолыжном сезоне здесь установлен рекорд посещаемости – свыше 2 миллионов туристов. Комплексное развитие СТК «Шерегеш» входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках программы в курорт будет вложено 3,27 млрд рублей. Это позволит создать почти 1,7 тысяч рабочих мест. Основные пункты программы – строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо. Улучшение транспортной доступности и создание инфраструктуры повысят привлекательность «Шерегеша» не только для туристов, но и для инвесторов. Холдинг «Новапорт» планирует построить современный аэропорт в 7 км от курорта.

До 2030 года на территорию курорта и поселка будет привлечено порядка 150 млрд рублей частных инвестиций, что позволит создать около 5 тысяч рабочих мест.

Уже сейчас на курорте действует свыше 250 объектов инфраструктуры, из них более 80 – средства размещения гостей. В распоряжении туристов – 26 горнолыжных трасс с перепадом высот со 120 до 800 м, длиной от 700 м до 5 км. В ноябре 2021 года заработала самая быстрая в России канатная дорога «Восток» протяженностью 2,2 км и два траволатора – на секторах «Б» и «Е».

По инициативе губернатора Сергея Цивилева запущена программа лояльности для кузбассовцев, которая включает льготы для жителей региона.

Прорывным стал проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск». В июне 2021 года он победил на профессиональном конкурсе «Мастера гостеприимства» в рамках Всероссийского проекта «Россия –страна возможностей». Проект поддержала Корпорация Туризм.РФ. Кроме того, в рамках совместной работы с Агентством стратегических инициатив (АСИ) идет работа над проектами субкластеров «Поднебесные Зубья», «Черный Салан», «Сибирские Мегалиты». Всего в 2021 году турпоток в Междуреченске составил 92 тысячи туристов, в том числе Поднебесные Зубья посетили 35 тысяч человек, гору Югус – более 30 тысяч туристов.

В Прокопьевске для привлечения туристов разработаны 8 маршрутов для внутреннего и въездного туризма. Информация об объектах и планируемых мероприятиях размещается на специализированном сайте-путеводителе.

Один из самых популярных – проект «Зенковский парк», который победил в региональном конкурсе-интенсиве #VISITKUZBASS2021. На сайте проекта размещена информация об истории парка, услугах, санаториях, экскурсиях, а также афиша с мероприятиями и новостями, карта парка со всеми объектами, контактные данные и форма для обращений жителей. В 2022 году впервые на территории Зенковского парка прошел гастрофестиваль уличной еды и барной культуры «ProПикник» и II региональный фестиваль пэчворка «Лоскутная мозаика».

Комплекс объектов туристской инфраструктуры создан в Трудармейском. В развлекательном центре есть современный кинотеатр, парк аттракционов, гостиница и аквапарк. Создан питомник хаски. Развивается спортивная инфраструктура: работает ледовый дворец, действуют игровые площадки. На территории парка «Березовая роща» находится «Сувенирная лавка», где мастера района реализуют свои изделия.

Активно развивается туристический потенциал Гурьевского округа, на территории имеются все ресурсы: природные достопримечательности, памятники архитектуры, горнолыжный комплекс «Золотая Гора», центр отдыха «Салаирские плесы», санатории, Салаирский кряж, «черновая тайга».

Особенно привлекают туристов уникальные культурные объекты Гурьевского круга. В 2019 отреставрирован ДК Салаира и благоустроен парк им. Д. Попова. В мае 2022 года совместно с туроператором «АвтобусТур» в парке отдыха им. Д. Попова установлен рекорд России в номинации «самая массовая экскурсия»: в ней приняли участие порядка 400 человек.

В Гурьевске в июле 2022 года после ремонтно-реставрационных работ открылся Краеведческий музей, расположенный в уникальном историческом задании 1909 года постройки. Он признан памятником архитектуры регионального значения и включен в реестр объектов культурного наследия. Здесь можно увидеть исторические экспонаты, приобрести сувениры от местных мастеров, а также встретить привидение.

В рамках религиозного туризма планируется организовать паломнический маршрут на Гавриловский святой источник, который покажет и познакомит гостей со всеми православными и святыми местами.

Еще одна изюминка Гурьевского округа – этноплощадка в деревне Шанда, где живут телеуты. Ежегодно площадка пополняется новыми объектами быта и истории, которые привлекают туристов.

Самое популярное место отдыха – центр отдыха «Салаирские Плесы». Здесь обустроена площадка под палаточный лагерь и зону барбекю, детские и спортивные площадки, кафе. В планах – строительство гостиницы в живописном месте на берегу реки.