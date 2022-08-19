С 10 сентября по 30 октября Кузбасс станет площадкой первого Международного театрального фестиваля-форума, направленного на сохранение и продвижение уникальной русской культуры. Приглашены профессиональные театральные коллективы страны, студенческие, школьные, инклюзивные театры, театральные студии детских школ искусств России. Участие в фестивале примут также представители Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана.

«Культурное просвещение – то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Мы уделяем этой сфере огромное внимание, создаем пространства, в которых могли бы обучаться и отдыхать не только дети, но и взрослые. В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. В регионе многое делается и для развития театрального искусства. На базе нашего филиала РГСИ будем обучать сценическому искусству детей со всей Сибири и Дальнего Востока, строим театр оперы и балета. Проведение фестиваля, на котором будут представлены уникальные театральные направления разных регионов России и зарубежья, станет хорошей основой для возрождения интереса к русскому театру», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Фестиваль будет проходить в течение семи недель, каждая из которых посвящена отдельному жанру театрального искусства – драматическому, музыкальному, кукольному, инклюзивному, искусству балета, детским и студенческим студиям. Всего в программе запланировано около 400 событий: лучшие спектакли театров страны, театральные лаборатории, которые пройдут на улицах и площадях, круглые столы, конференции, творческие встречи ведущих деятелей театров, выставки и другие события.

Открытие фестиваля состоится в ледовом дворце «Кузбасс» 10 сентября. Все начнется на улице, где будут работать уличные театры. В фойе пройдут театральные перформансы, которые проведут артисты театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Специально для фестиваля написан гимн, который исполнят сводный хор лучших вокалистов Кузбасса – более 1 000 человек.

Более подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса в начале сентября.