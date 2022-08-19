В субботу, 20 августа, на базе ледового дворца «Кузбасс» встретятся 6 команд, которые названы в честь именитых кузбасских спортсменов — Алексея Вахонина, Александра Воронина, Вячеслава Иваненко, Марии Филатовой, Александра Бессмертных, Кирилла Капризова. В составе каждой команды будут играть представители разных вероисповеданий: православные, мусульмане, протестанты, католики. Начало игр – в 11:00, вход свободный.

Турнир пройдет в 3-й раз. Идея его проведения была предложена на заседании Межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса муфтием Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагиром Бикчантаевым в 2020 году. Эти соревнования способствуют укреплению межконфессионального согласия в Кузбассе, поддержанию межнационального мира, обстановки добрососедства и взаимопонимания между представителями разных народов и религий.

Почетными гостями турнира станут чемпион Олимпийских Игр 1988 года в Сеуле по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Иваненко, чемпионка Олимпийских игр 1976 и 1980 годов по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Мария Филатова, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, первый заместитель муфтия регионального Духовного управления мусульман Рубин Муниров.

Все игроки турнира получат награды, а в завершение соревнований участники соберутся за общим столом с национальными блюдами.