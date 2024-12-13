В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова прошел финал сетевой региональной культурно-просветительской программы библиотек Кузбасса «Семья и книга». Состоялась презентация проектов-победителей в региональном конкурсе на лучшее сетевое мероприятие, посвященное Году семьи, который инициирован Президентом Владимиром Путиным. Члены жюри определили четыре работы-финалиста:

3 место — Тяжинская централизованная библиотечная система за мероприятие «Давайте семейные ценности чтить»;

2 место — Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска за фестиваль «Семья. Лето. Книга. Перезагрузка».

1 место разделили Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального округа за мини-проект «Отец – Высокое звание» и Централизованная библиотечная система г. Белово за программу «Семейная Вселенная».

После мероприятия состоялась торжественная церемония чествования семейных династий библиотекарей Кузбасса.

Семейные династии — пример сохранения и преемственности традиций, уважительного отношения к выбранной профессии библиотекаря, уникального опыта, который передается из поколения в поколение.В Кузбассе более 50 династий библиотекарей. Их любимое дело переходит из поколения в поколение. 25 семей из региона собрались в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова.