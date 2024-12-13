Завершилось голосование за символы для банкноты 1000 рублей. Оно было организовано на сайте Банка России при поддержке Национального центра «Россия». Жители страны выбирали символы для оборотной стороны банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Россияне выбирали между 25 объектами округа. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами, — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. — Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России».

Презентовать обновленную купюру планируется в конце следующего года на площадке Национального центра «Россия». Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»