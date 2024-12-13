В перинатальный центр Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова поступило инновационное высокотехнологичное оборудование для проведения ЭКО. В Кузбасскую областную детскую клиническую больницу им. Ю.А. Атаманова закуплен универсальный аппарат УЗИ.

«Повышение рождаемости — один из приоритетов национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Мы в Кузбассе внедряем комплексные меры, направленные на создание благоприятных условий для семей. Это развитие инфраструктуры для детей, повышение доступности медицинских услуг, а также поддержка молодых семей через различные программы и субсидии. На приобретение этой партии высокоточного медицинского оборудования из регионального бюджета мы направили 82,4 млн рублей. За 9 месяцев этого года в Кузбассе уже проведено более тысячи процедур ЭКО, эта работа будет продолжена», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В отделение вспомогательных репродуктивных технологий Новокузнецкой городской больницы №1 им. Г.П. Курбатова доставлен передовой инкубатор для эмбрионов EmbryoScope стоимостью 33,2 млн рублей. Его важное преимущество — непрерывная съемка time-lapse, которая помогает наблюдать за развивающимися эмбрионами и отслеживать их развитие. Одновременно аппарат может выдавать изображения с восьми лабораторных емкостей, в каждой из которых находится по 16 эмбрионов. С помощью программы KIDScore, основанной на искусственном интеллекте, можно отобрать наиболее перспективные эмбрионы. Это повышает шансы на беременность и рождение здорового малыша.

Кроме того, теперь в распоряжении медиков есть лазерная установка «OCTAX» последнего поколения стоимостью 8,2 млн рублей. Благодаря ей специалисты теперь смогут выполнять сложные манипуляции с эмбрионами. Также эмбриологическая лаборатория пополнилась новыми моделями микроскопов для ЭКО с камерой и мониторами общей стоимостью 19 млн рублей. Они обеспечивают превосходное качество изображения.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова появился универсальный аппарат УЗИ стоимостью 8 млн рублей. Он отличается высоким качеством разрешения и будет находиться в круглосуточном доступе у врачей, чтобы оперативно проводить обследование маленьких пациентов и назначать более эффективное лечение.

Для родильного дома Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова приобретены два новых стола для рожениц МЕДИН СР-01 стоимостью 2,4 млн рублей. Они соответствуют современным стандартам медицинского оборудования и учитывают последние достижения в акушерстве и гинекологии. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает надежную и безотказную работу стола даже при отключении внешнего источника электроэнергии.