Кузбасские медики готовятся к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. Разрабатываются проекты, посвященные подвигу медиков в годы войны, и работе эвакогоспиталей. Также в муниципалитетах запланированы масштабные просветительские мероприятия, проекты и фотовыставки.

Сотрудники медицинских учреждений региона проводят сбор информации об эвакогоспиталях, которые работали в военные годы на территории Кузбасса. На основе этих данных будет создана интерактивная карта госпиталей, с которой сможет познакомиться любой желающий, а в медицинских учреждениях организуют тематические экспозиции.

В числе проектов, посвященных подвигу медицинских работников в годы войны, «Спасаем. Помним. Гордимся». Он рассказывает о выдающихся медиках, ушедших на фронт, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Коллектив Кузбасской ассоциации медицинских сестер готовит тематический календарь. В оформлении будут использованы фотографии кузбасских медсестер, фельдшеров и санитаров, кто лечил солдат на фронте и в госпиталях, а также современных медиков, продолжающих помогать бойцам СВО.

На информационных интернет-ресурсах министерства здравоохранения региона реализуется проект «Марафон памяти». Руководители медучреждений делятся историями о своих героических родственниках, публикуя солдатские письма-треугольники, награды и фотографии. Стартовал марафон с истории главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгения Ещина. Он четыре раза выезжал в Горловку, помогал мирному населению и участникам СВО. Пример мужества и верности долгу — его деды, которые воевали в 40-е годы.

Хор медицинских работников «Элегия» Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова записывает музыкальный альбом «Песни Великой Победы», который будет транслироваться в больнице.

В преддверии великой даты в Анжеро-Судженске открылась передвижная фотовыставка «Истории Победы». Экспозиция включает 12 фотополотен с увеличенными изображениями памятных монет Банка России. Выставка пройдет в восьми городах Кузбасса, удостоенных звания «Город трудовой доблести и воинской славы»: Кемерове, Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Белове, Ленинске-Кузнецком и Юрге. Завершится маршрут в областной столице, где выставка будет работать в течение месяца на пяти локациях до 9 мая 2025 года. Посмотреть ее могут все желающие бесплатно. График работы доступен по ссылке. Организаторы — региональное отделение Центрального банка РФ совместно с минфином Кузбасса и администрациями муниципалитетов.

В образовательных учреждениях региона проходит региональный конкурс «О героях былых и нынешних» для школьников 4-11 классов. Его цель — раскрыть литературные способности учащихся и способствовать воспитанию патриотизма. Подробности можно узнать на сайте «Сириус.Кузбасс». Для участия необходимо подать заявку.

В детской музыкальной школе № 24 Междуреченска прошел муниципальный отборочный тур Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы». Победители отборочных туров примут участие в Гала-концерте, который пройдет 9 мая в Кемерове.

В образовательных организациях Ижморского округа волонтеры и школьники участвуют в акции «Чистый обелиск» по очистке от снега памятников. Они также возлагают цветы к памятным доскам «Учитель — победитель участник ВОВ» и мемориалам погибших воинов. Школьные медиацентры знакомят с биографиями воевавших учителей.