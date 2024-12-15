По поручению Михаила Мишустина в Кузбасс с рабочим визитом прибыла правительственная делегация во главе с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком. В работе принимают участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Роман Старовойт, заместители министров финансов, энергетики, образования России. Первым объектом посещения стал международный аэропорт имени А.А. Леонова в Кемерове. Также губернатор Кузбасса Илья Середюк доложил о развитии транспортной инфраструктуры региона.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал завершение реконструкции аэродрома Кемерово. Первую часть взлетно-посадочной полосы мы уже отремонтировали. К продолжению реконструкции приступим в следующем году. Также проводим модернизацию аэропорта в Новокузнецке, запуск нового аэровокзального комплекса в столице южной агломерации позволит увеличить пассажиропоток почти в два раза. Планируем строительство аэропорта в Шерегеше, — сказал Илья Середюк.

Терминал Международного аэропорта Кемерово имени А.А. Леонова был построен к празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году. Общая площадь здания — 11,6 тысячи кв. метров, четыре этажа, включая подземные. Пропускная способность составляет 460 пассажиров в час. При строительстве были применены современные технологии в области энергоэффективности и автоматизации здания. Внешний и внутренний архитектурный облик отсылает к космической тематике. Более 6 тысяч светильников, отражающихся в стеклянной отделке стен и витражах окон, создают эффект звездного неба. В зоне свободного доступа размещен мини-музей с предметами, подаренными Алексеем Леоновым и другими космонавтами. Среди «звезд» парят макеты космических кораблей и настоящий скафандр — напоминание о подвиге великого земляка. В середине пространства расположилась капсула спускаемого аппарата Союз ТМА22 — подарок Роскосмоса.

Обсудили члены правительственной делегации и состояние дорог в регионе. Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет 21,2 тысячи км, в том числе дороги федерального значения — 466 км, регионального— 5,5 тысячи км, местного— 15,2 тысячи км.

Всего за шесть лет на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Кузбасса направлено 58,67 млрд рублей, отремонтировано 1 718 км дорог, в том числе 1 043 км — в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», финансирование составило 43,1 млрд рублей. По реализации дорожного нацпроекта Кузбасс вошел в число регионов-лидеров в России, за наилучшие достижения и вклад в развитие дорожной отрасли получил награду «Золотой каток».

Продолжается обновление подвижного состава и реконструкция инфраструктуры городского электротранспорта. Так, за последние несколько лет было приобретено свыше 1,4 тысячи современных автобусов, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также 104 троллейбусов и 41 трамвай, поставки были частично профинансированы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Отремонтировано 23 км трамвайных путей, 45,7 км контактной сети. Общее финансирование составило 26 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд — из федерального бюджета.

До 2030 года планируется закупить 670 автобусов, 60 троллейбусов и 170 трамваев, реконструировать 258,5 км трамвайных путей, 425,6 км контактной сети, 48 тяговых подстанций. Необходимый объем финансирования — 99,8 млрд рублей.